Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet erken seçim için çağrılarına devam ediyor. 2024 yerel seçimlerinde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AKP, 2025 yılı içerisinde yapılan anketlerin neredeyse tamamında ikinci...

Erdoğan'a yeniden aday olabilmenin yolu Meclis'te alınacak erken seçim kararına bağlı. AKP'nin, ekonomi düzelmeden erken seçim kararı almayacağı yorumları yapılıyor.

ABDULKADİR SELVİ'DEN ERKEN SEÇİM TARİHİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında erken seçim için tarih verdi. Selvi, 2026 yılında erken seçim olmayacağını, seçimin büyük ihtimal ile 2027 sonlarında yapılacağını söyledi:

"2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim." diyen Selvi, erken seçim kararı için milletvekili sayısının önemli dikkat çekti. AKP'nin kazanabilmesi için ekonominin düzelmesi gerektiğini kaydeden Selvi, "Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:

"Muhalif medya CHP’ye geçenleri kahraman, AK Parti’ye geçenleri hain ilan ediyor. Ben çifte standartlı yaklaşımları doğru bulmuyorum. AK Parti’ye geçişler bir stratejinin ürünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü dönem tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Anayasa’nın 116. Maddesi’ne göre erken seçim kararı beşte üç çoğunlukla alınıyor. Bu da 360 milletvekiline denk geliyor. AK Parti yeni katılımlarla 275 milletvekiline ulaştı. MHP’nin milletvekili sayısı 47. Cumhur İttifakı 322’ye ulaşıyor. 360’a ulaşmak için 38 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bunun için AK Parti’nin milletvekili sayısını artıracağı söyleniyor. Erken seçim kararının alınmasında 56 milletvekili bulunan DEM Parti kilit konumunda olabilir.

Bir cümle ile erken seçim konusuna da değinmek istiyorum. 2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim. Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak."