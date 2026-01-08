Milyonlarca asgari ücretlinin maaşı yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 TL’ye geldi. Asgari ücretin ardından gözler ise emekli maaşlarına gelecek olan zamma çevrildi. AKP kulislerinde ve son olarak ortaya çıkan rakamlar ise belirlenmeye başladı.
En düşük emekli maaşı bu rakama gelecek: Kulislerden ilk kez sızdı
En düşük emekli aylığına dair düzenleme sinyali veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ardından AKP kulislerinde de yeni bir rakam dile getirilmeye başladı. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanan enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı maaş zam oranı yüzde 12,19 oranında olmuştu. Bu oran ise emekliler tarafından tepki çekmişti. Açlık sınırının 30 bin TL’ye geldiği ortamda yüzde 12,19 zam oranıyla en düşük emekli aylığı 18 bin 649 TL’ye gelecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmanın yürütüldüğünü ve düzenlemenin kısa sürede Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Çarşamba günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ise bir açıklama yapılmamıştı.
4 milyonu aşan en düşük emekli aylığını alan emekliler ise bu tutara isyan ederken, kulislerden de bilgiler gelmeye başladı.
18 bin 649 TL’nin gelmesinin ekonomi yönetimi olarak kesin gözüyle bakılsa da AKP kulislerinde farklı telaffuzlar ediliyor.
NTV muhabiri Özgür Akbaş, ise dün canlı yayında AKP kaynaklarında yeni bir rakamın ortaya çıkacağının konuşulduğunu aktardı. Akbaş, “Yüzde 12.19 oranının üstünde bir artış olacak. Hatta AKP kulis bilgisi olarak söylenen şu: Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı kadar yüzde 27.36’lık bir zam olacağı ifade ediliyor. 4 milyona yakın emeklinin alacağı en düşük emekli maaşı 21 bin 500 TL olacak. Bu rakam ciddi anlamda konuşuluyor. Hazineye etkisi ise 10 milyar 248 milyon TL olacağı da hesaplanmış durumda.” İfadelerini kullandı.