En düşük emekli maaşı bu rakama gelecek: Kulislerden ilk kez sızdı

NTV muhabiri Özgür Akbaş, ise dün canlı yayında AKP kaynaklarında yeni bir rakamın ortaya çıkacağının konuşulduğunu aktardı. Akbaş, “Yüzde 12.19 oranının üstünde bir artış olacak. Hatta AKP kulis bilgisi olarak söylenen şu: Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı kadar yüzde 27.36’lık bir zam olacağı ifade ediliyor. 4 milyona yakın emeklinin alacağı en düşük emekli maaşı 21 bin 500 TL olacak. Bu rakam ciddi anlamda konuşuluyor. Hazineye etkisi ise 10 milyar 248 milyon TL olacağı da hesaplanmış durumda.” İfadelerini kullandı.