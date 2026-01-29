Netflix’in dünya çapında en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, yeni bir dizi projesiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Ünlü yönetmenin bu kez hazırladığı yeni Kore dizisinin adı The Dealer olacak.

Suç ve gerilim türündeki dizi, kumar dünyasının karanlık yüzünü anlatacak. Hikayenin merkezinde Geonhwa adlı bir kadın yer alıyor. Geonhwa, oldukça zeki ve deneyimli bir casino krupiyesi olarak çalışıyor. Dışarıdan bakıldığında sakin ve düzenli bir hayat sürse de geçmişinde sakladığı karanlık bir dünya bulunuyor.

Geonhwa’nın hayatı, evlilik hazırlıkları yaptığı sırada yaşanan büyük bir konut dolandırıcılığıyla altüst oluyor. Bu olaydan sonra uzun süredir uzak durduğu yeraltı dünyasına yeniden adım atmak zorunda kalıyor. Kumar masalarının ve suç ağlarının içine çekilen karakter, hem hayatta kalmaya çalışacak hem de kendi geçmişiyle yüzleşecek.

Dizinin başrolünde Kore dizilerinin sevilen oyuncularından Jung So-min yer alacak. Kadroda ayrıca Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk ve Ryu Kyung-soo gibi isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.

The Dealer'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Netflix’in yeni sezon projeleri arasında şimdiden dikkat çeken yapımlardan biri olduğu görülüyor.