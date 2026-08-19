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Kaynak: DHA

Şanlıurfa’da kapalı spor salonunda meydana gelen feci kazada 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz hayatını kaybetti. Portatif kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi.

İddiaya göre okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali’yi yanında kapalı spor salonuna götürdü. Baba Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali salonda oyun oynamaya başladı.

KALE DİREĞİ KÜÇÜK MERT ALİ'NİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Mert Ali Yavuz, salonda bulunan portatif kale direğinin filesine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada demir kale direği devrilerek küçük çocuğun üzerine düştü.

Kazayı gören baba ve salondaki diğer kişiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert Ali Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Mert Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

MERT ALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mert Ali Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.