Galatasaray'ın ilk maçta 5-2 mağlup ederek tarihi bir skorla devirdiği Juventus ile deplasmanda çıkacağı rövanş karşılaşması öncesi İtalyan basınından Luciano Spalletti'ye yönelik dikkat çeken bir iddia geldi.

JUVENTUS SPALLETTI İÇİN KARARINI VERECEK

La Gazetta dello Sport, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin takımdaki geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve oynanacak iki maçın İtalyan teknik adamla yola devam edip etmeme kararını doğrudan etkileyeceğini yazdı.

GALATASARAY VE ROMA MAÇLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Son 5 resmi maçını kazanamayan Juventus'un Galatasaray ve Roma ile üst üste oynayacağı maçlarda galibiyet alınaması halinde Spalletti ile yollarını ayırabileceği ifade edildi.