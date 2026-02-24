UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Galatasaray, Juventus ile yarın karşılaşacak. Müsabaka saat 23.00’te başlayacak.

Spaletti, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Teknik direktör, milli gurur Kenan’ın lider özelliklerine dikkat çekti:

"Bizim için Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok sakin ve ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Karakterinden devam etmek gerekirse, bildiğiniz üzere kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu zorlu maçta sahada olmak istiyor. Antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve 'Hocam hazırım, oynamak istiyorum' dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu."

Spalletti, taraftarların desteğinin önemine de vurgu yaptı: "Taraftarların yüreğine ihtiyaç duyduğumuz bir maçtayız. Zor bir maç olacak."

Roma ve Galatasaray karşılaşmalarını değerlendiren Spalletti, "Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebiliriz. Her ikisi de bizim için tehdit unsuru olan maçlar. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uykuya dalmadan önce kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Çünkü benim geleceğim, önümde bekleyenlerle inşa edilecektir. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden sahadaki mücadeleye destek vereceğini düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız."

İlk maçla ilgili olarak da, "Galatasaray ile oynadığımız ilk maçı unutmaya çalıştık. Kendimize reset attık. Ne kadar zor bir maç olduğunun bilincindeyiz. Belki de bu maçtan sonra bir gelecek inşa edeceğiz. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Spalletti, oyuncuların performansına dair Kostic’e de değindi: "Açık konuşmak gerekirse Kostic'e bugüne kadar çok fazla şans vermediğimi ben de biliyorum. Teknik direktör olarak bazı tercihler yapmak zorundasınız. Kostic bir profesyonel ve birey olarak gerçekten çok değerli, bu kulübe ait ve layık bir oyuncu. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun çift ayaklı oluşunun avantajını kullanabiliriz. İçinden geçtiğimiz zor dönemde Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir, o da kıymetini ortaya koyma imkanı olacaktır."

Sahaya çıkacak kadro hakkında da açıklama yapan Spalletti, "Gleison Bremer, yarın kadroda olacak, ilk 11’de maça başlayabilir. Sahaya sadece 1 gol atmayı düşünerek çıkmalıyız. Çünkü 1 gol attıktan sonra senaryo değişebilir, enerji değişebilir. Kendi içinde dinamiği olan bir maç. İlk golü atmak için sahaya çıkacağız ve arkasını getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.