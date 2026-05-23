"Bir günlüğüne evlatlar babalarına öğüt verseydi..." başlığıyla paylaşılan mizahi videoda, bir gencin babasına yönelik serzenişleri ve "kaçan fırsatlara" dair sitemleri güldürdü.

Videoda, babasının yanına oturup adeta bir "büyük" edasıyla akıl veren genç, Türkiye’deki pek çok ailenin evinde şakayla karışık konuşulan klişeleri tek tek sıralıyor. Genç adamın babasına yönelik sitemlerinden bazıları şu şekilde:

"Her gördüğün arsaya bataklık demeseydin şimdiye kadar müteahhit olmuştun sen!" ve "Sizin zamanınızda olsaydım şimdi toprak ağası olmuştum."

"Zamanında Almanya işçi göçüyle gitseydin şimdi hepimiz Mercedes'e biniyorduk."

"Ne vardı da Fenerbahçeli oldun? Şimdi bak hepimiz tansiyon hastasıyız."

"Annemi biraz dinleseydin şimdi bambaşka bir hayatımız vardı." ve "Çocuğuna spor araba alamayana baba mı denir?"

BABASININ SESSİZ TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

Videoda gencin hararetli ve ciddi bir tonla anlattığı bu "tavsiyeler" karşısında babanın hiçbir şey söylemeden, sadece derin ve manidar bakışlarla oğlunu dinlemesi izleyicileri kırdı geçirdi. Videonun sonunda üst kattaki komşunun kan değerlerinin bile babasından daha iyi çıktığını söyleyerek sitemine devam eden genç hem güldürdü hem düşündürdü.