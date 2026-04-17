Snap Inc., maliyetleri azaltmak ve operasyonlarını yeniden şekillendirmek amacıyla geniş çaplı işten çıkarma kararı aldı. Şirket, toplam çalışan sayısının yüzde 16’sına karşılık gelen yaklaşık 1000 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

Şirketin Üst Yöneticisi Evan Spiegel, çalışanlara gönderdiği mesajda 300’den fazla açık pozisyonun da iptal edileceğini bildirdi. Spiegel, kararın son derece zor olduğunu belirterek işten ayrılacak çalışanlar için üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yönetim, son dönemde daha hızlı ve verimli bir çalışma modeline geçme ihtiyacının arttığını, şirketin kârlı büyümeye odaklanması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda yılın ikinci yarısına kadar yıllık 500 milyon doların üzerinde maliyet azaltımı hedefleniyor.

Spiegel ayrıca, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin şirket içindeki tekrar eden işleri azaltacağını, ekiplerin verimliliğini artıracağını ve reklam verenlere daha iyi hizmet sunulmasını sağlayacağını belirtti.

Snapchat’in çatı şirketi olan Snap, son yıllarda dijital reklam pazarındaki dalgalanmalar ve artan rekabet nedeniyle maliyet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.