YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/ SDG arasında yapılan anlaşma kaygı ile karşılandı. Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Türkiye’nin güney sınırında bir devletin olması gerektiğini belirterek, “Burada asıl sorun Türkiye’nin güney sınırında Suriye devleti mi olacak yoksa bir terör örgütü mü olacak? Türkiye güney sınırında sorun yaşadığı zaman uluslararası hukuk kapsamında bir devleti muhatap alarak sorunları çözmek ister. Dünyada hiçbir devlet sınırında yaşadığı bir sorunu çözmek için terör örgütünü muhatap almak istemez. Dolayısıyla bu konu çok önemli” dedi.

Diplomat Onur Öymen, Suriye’de yaşanan son sıcak gelişmeleri değerlendirirken, “Dünyanın hiçbir yerinde bir devlet sınırında bir örgüt, bir terör örgütü istemez. BM tarafından tanınmış, toprak bütünlüğü ve egemenliği uluslararası hukuk açısından geçerli bir devletin olması büyük önem taşır. Suriye için de bu geçerli olacaktır. Sınır itilaflarında kiminle muhatap olacaksınız, bir devlet ile mi sorunlarınızı çözeceksiniz, bir örgütle mi sorunlarınızı konuşacaksınız? Bu ülkeler açısından çok dikkat edilmesi gereken bir konudur” diye konuştu.

Suriye yönetiminin, SDG ile masaya oturmasının uluslararası hukuk açısından kendi iç meselesi olduğuna dikkat çeken Öymen, şunları söyledi:

“Örneğin Türkiye PKK terör örgütü ile konuştu diye ülkenin bir bölümünde terör örgütü mü kontrol sahibi olacak? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Suriye, SDG ile görüştüğünde o zaman ülkenin bir bölümünü SDG mi kontrol edecek? SDG ile Suriye arasındaki ilişkiler tamamıyla Suriye devletinin kendi iç meselesidir. Türkiye-Suriye sınırında bir terörist geçişi olduğunda Türkiye’nin sınır güvenliğine sorun yaratan bir gelişme olduğunda ya da sınırdan kaçakçılar geçtiğinde Türkiye bir terör örgütüyle mi bu sorunları konuşup çözmek durumunda kalacak? Bu soruların cevabı önemli.”

Irak’ta içinde bulunduğumuz süreçte sınır gümrüklerinin Irak hükümetine bağlı memurlar tarafından kontrol edildiğini işaret eden Öymen, “Türkiye bu anlamda bir sorun yaşadığında ya da bir güvenlik sorunu yaşadığında Irak hükümetiyle öncelikle görüşüp sorununu çözüyor. Barzani bölgesi ile bu konular görüşülmüyor. Dolayısıyla BM’nin tanıdığı bir devletin varlığı sınır ve ülke güvenliği açısından önemli” dedi.

Avrupa’da ya da batı da hiçbir devletin böyle bir durumu kabul etmesinin söz konusu olamayacağını belirten Öymen, sözlerini şöyle tamamladı: