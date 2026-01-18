İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde başladı. Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık için tek aday olarak güven tazeleyecek. 5’i olağanüstü 8 kurultay toplayan İYİ Parti’nin 4. Olağan kurultayının sloganı “İYİ'lerin vakti geldi” olurken, tek adaylı kurultayda yaklaşık bin 200 delege, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini seçecek.

Yeniçağ Gazetesi Ahmet Takan kongreyi davetliler arasında takip ediyor. Yeniçağ kongreyi an be an aktaracak.

