CHP yayımlanan birçok ankette yarışı önde götürse de AKP ile arasındaki fark eiryor. son yayımlanan ankete göre CHP yüzde 31 oyla liderliğini sürdürürken AKP'nin oranı yüz 31,4 olarak ölçüldü.

Ankete göre AKP ve CHP arasındaki fark 0,6 puana kadar geriledi.

Araştırma 15-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 432 kişi ile yapıldı. Paylaşılan verilerde ise örneklemin bölgesine yer verilmedi.

Ankete göre partilerin oy dağılımı şöyle:

- CHP: %32

- AK Parti: %31,4

- DEM: %7,2

- MHP: %6,4

- İYİ Parti: %5,5

- Büyük Birlik: %4,1

- Zafer: %3,3

- YRP: %2,8

- Anahtar: %2

- Saadet: %2

- TİP: %1,3

-Diğer: %2