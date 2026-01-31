CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim talebi, iktidarda karşılık bulmasa da vatandaş nezdinde karşılık bulmuşa benziyor. "Türkiye'nin Fikri"nin anketine göre vatandaşların yüzde 62'den fazlası Türkiye'de bir erken seçim ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 62'Yİ GEÇTİ

Türkiye genelinde 2 bin 284 kişiyle yapılan "Mevcut koşullarda erken seçime gidilmeli mi?" anketi yayımlandı. Katılımcıların yüzde 62,1'i erken seçim isterken, seçimlerin zamanında yapılmasını isteyenlerin oranı sadece yüzde 28,7'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 9,2 olarak ölçüldü.