Süper Lig devi Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ’TAN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BU SEZON 32 MAÇA ÇKTI

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.



Bu sezon Belçika ekibi Genk ile 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistle oynadı.