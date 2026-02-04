Süper Lig devi Beşiktaş, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ’TAN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Son dakika… Taraftalar merakla bekliyordu: Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini KAP'a bildirdi - Resim : 1

BU SEZON 32 MAÇA ÇKTI

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Bu sezon Belçika ekibi Genk ile 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistle oynadı.