İddialara göre Dudaroğlu, kulübün masaj servisinde kendisine hizmet veren Filipinli masöze ahlaksız bir teklifte bulundu.
Sosyeteyi sallayan haber: İş insanı Doğukan Dudaroğlu’nun ahlaksız teklifi üyelikten kovdurdu
İstanbul'un elit sosyete çevrelerinde bomba gibi patlayan bir dedikodu hızla yayılıyor. İş insanı Doğukan Dudaroğlu, Bebek'teki ultra lüks ve yalnızca özel üyelikle girilebilen prestijli sosyal kulüpte yaşadığı skandalla gündeme oturdu.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un bugünkü köşesinde yer verdiği habere göre olay, İstanbul'un en pahalı ve gözde semtlerinden Bebek'teki, üyelik sistemiyle işletilen özel kulüpte gerçekleşti.
Dudaroğlu'nun masaj seansı esnasında yaptığı uygunsuz teklif, masözün derhal odayı terk ederek yönetimi haberdar etmesiyle ortaya çıktı.
Kulüp yönetimi iddiaları ciddiye aldı, hemen harekete geçti ve Doğukan Dudaroğlu'nun üyeliğini iptal etti.
Sosyete kulisleri şu günlerde bu skandal dedikoduyla çalkalanıyor. Yakın zamanda Alara Mildon ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan ve 16 Temmuz 2025'te resmen boşanan iş insanı Doğukan Dudaroğlu, bu olayla bir kez daha magazin gündeminin odağı haline geldi.
Olay kulüpte hızla yayıldı; elit kesimde herkes "Dudaroğlu'nun ahlaksız teklifi"nden bahsediyor. Özel üyelik kurallarının çok katı olduğu bu seçkin kulüpte böyle bir davranışa sıfır tolerans uygulandı.
Yönetim olayı doğruladıktan sonra Dudaroğlu'nun üyeliğini anında sonlandırdı.
DOĞUKAN DUDAROĞLU KİMDİR?
Doğukan Dudaroğlu, 1986 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk iş insanı. Ailesinin kökeni Sakarya ve Kocaeli bölgelerine dayanır. Eğitimine Koç Lisesi'nde başlamış, ardından İngiltere'de University of Reading'de Ekonomi bölümünden mezun oldu.
İş hayatında aile şirketi EKU Fren ve Döküm Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Şirket, otomotiv yan sanayisinde fren kampanası ve disk üretimiyle tanınıyor; Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarından biri konumundarır. (TAYSAD Yönetim Kurulu üyesi ve TAİDER üyesi olarak da bilinir).
Kariyerine yatırım bankacılığı ve özel sermaye fonlarında başlamış, enerji, gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinde yatırımlar yapıyor. Özel hayatında en çok konuşulan olay, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon'un kızı Alara Mildon ile yaşadığı evlilik ve boşanma sürecidir.
Çift, Ağustos 2023'te Monako'da yaklaşık 1 milyon Euro'luk (bazı kaynaklarda 30 milyon TL olarak anılan) ultra lüks bir düğünle evlendi.
Evlilikleri kısa sürdü; Alara Mildon hamileyken Doğukan Dudaroğlu "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açtı ve yüklü tazminat talep etti. Süreç oldukça çekişmeli geçti: Çiftin kızı doğdu; ilk başta "Fatoş Mila" ismi konuldu.
Dudaroğlu buna itiraz etti, bebek ismi davası açıldı ve mahkeme kararıyla isim Zeynep Lia olarak değiştirildi.
Alara Mildon karşı dava açtı, sembolik olarak "Sen 3 kuruşluk adamsın" ifadesiyle 3 kuruş manevi tazminat talep etti.