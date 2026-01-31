SON DAKİKA: FENERBAHÇE’DE KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.



-Ali Koç, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.



-Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi selamlaştı.

İŞTE SON DAKİKA GELİŞMELERİ

10:57 Şekip Mosturoğlu: 'Mert Hakan Yandaş asla yalnız değildir'

"Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır."

10:53 Şekip Mosturoğlu: 'Korkumuz, endişemiz yok!'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, toplantının basına kapalı yapılacağına dair çıkan haberler üzerine açılış konuşmasında, "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok." sözlerini sarf etti.

10:46 Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.