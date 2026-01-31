Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Alınan kararla birlikte konut finansmanında ilk el ve ikinci el ayrımı kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle enerji sınıfı C olan konutlar da kredi avantajı kapsamına alındı. Ayrıca 7 ile 10 milyon TL arasındaki konutlar için yeni bir kredi skala oranı belirlendi.

Öte yandan, kendisi, eşi veya 18 yaş altı çocuğu adına konut bulunan kişiler için kredi oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Düzenlemenin temel amacının, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara finansman kolaylığı sağlamak olduğu belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararıyla, son ödeme tarihinde borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının yeniden yapılandırılmasının önünü açtı.

Kredi Kartı Borçlarına 48 Aya Kadar Yapılandırma

Karara göre, karar tarihi itibarıyla borcu bulunan kredi kartları, kart hamilinin 3 ay içinde başvurması halinde en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırma, başvuru tarihindeki borç bakiyesi üzerinden yapılacak ve aylık taksit tutarı asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırılan borcun yüzde 50’si ödenmeden kredi kartı limitleri artırılamayacak. Yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda ise bu tutar limit aşımı sayılmayacak.

Kredi Kartı Limitlerine Gelir Esaslı Sınırlama

BDDK’nin 11367 sayılı ikinci kararıyla kredi kartı limitlerine yeni kurallar getirildi. Buna göre, yeni kart çıkarılması ve limit artışlarında yalnızca aylık ya da yıllık ortalama gelir dikkate alınacak. Gelir bilgisi, bankalar tarafından belgeyle teyit edilecek.

Mevcut kartlar için ise Ocak 2025 ile son hesap kesim tarihi arasındaki dönem esas alınarak limit düşürümüne gidilecek. Toplam limiti 400 bin–750 bin lira arasında olanların limitleri yüzde 50, 750 bin liranın üzerinde olanların ise yüzde 80 oranında azaltılacak. Bu işlemler en geç 15 Şubat 2026’ya kadar tamamlanacak.

Limit düşürülmesi sonrası toplam limiti 400 bin lira ve altına inen kart sahipleri, bu tutara kadar yapacakları artış taleplerinde gelir kısıtına tabi olmayacak. Ayrıca bankalar, kart limiti tahsisinde kullanılan gelir bilgisini aynı gün Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirecek. Yeni düzenlemelere uyum süreci ise 1 Ocak 2027’ye kadar tamamlanacak.