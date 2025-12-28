İktidarın İmralı süreci adımları ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçilebilmenin yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrıları sürerken, vatandaşlar ve muhalefet 'eken seçim' istemeye devam ediyor. Olası 'erken seçim' sebebiyle anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar anket haberlerini dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Refleks Veri & Araştırma'nın son anketi dikkat çekti. Vatandaşlara 'AKP’nin başına Erdoğan’dan sonra kim geçmeli?' sorusu yöneltildi.

HAKAN FİDAN BİRİNCİ ÇIKTI

Ankette ilk sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer aldı. Katılımcıların yüzde 33,4’ü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yanıtını verirken, yüzde 32,5’i Süleyman Soylu dedi.

BİLAL ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ, DAMAT DÖRDÜNCÜ

Ankette Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yüzde 14,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Fidan ve Soylu'nun Bilal Erdoğan'a fark atması dikkat çekti. Erdoğan'ın damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise oyların yüzde 12,9'unu alarak 4. sırada yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da oyların yüzde 7'sini aldığı görüldü.