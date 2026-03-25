Manisa futbol camiasını yasa boğan ve 20 Mart’ta Salihli’de ebediyete uğurlanan 48 yaşındaki kaleci antrenörü Süleyman Küçük, Somaspor’un Isparta deplasmanında manevi olarak takımının yanındaydı. Siyah-beyazlı kulüpte hem karakteri hem de aidiyetiyle iz bırakan Küçük için Isparta 32 Spor maçı tam bir hüzün provasına dönüştü.

KULÜBEDE BOŞ KALMAYAN KOLTUK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Somaspor teknik heyeti ve futbolcuları, saha kenarında Süleyman Küçük’e ayrılan koltuğa hocalarının fotoğrafını yerleştirdi. Maç öncesinde ve esnasında yedek kulübesindeki o fotoğraf, hem sporcuları hem de tribündeki futbolseverleri duygulandırdı. Somaspor sahaya sadece puan için değil, kısa süre önce kaybettikleri hocalarının anısı için çıktı.

SKOR DEĞİL VEFA ÖN PLANDAYDI

Karşılaşma boyunca duygusal bir atmosferin hakim olduğu sahada Somaspor, ev sahibi Isparta 32 Spor karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ancak siyah-beyazlı camia için bu maçın skoru, sergilenen vefa örneğinin gölgesinde kaldı.

Kulüp yetkilileri, Süleyman Küçük’ün isminin ve disiplinli duruşunun Somaspor çatısı altında yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı. Uzun yıllar kulübe hizmet eden tecrübeli antrenörün ani kaybı, profesyonel liglerdeki dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattı.