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Kaynak: İHA

Manisa genelinde orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Soma Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki üretim sahalarında ve biyokütle azaltma noktalarında denetimlerde bulundu. Sahadaki yetkililerle bir araya gelen Yılmaz, yürütülen projelerin son durumu hakkında detaylı bilgi edindi.

İncelemeler; Cenkyeri Orman Deposu, YARDOP Proje Sahası ile Göktepe ve Işıklar Orman İşletme Şeflikleri sınırlarında yer alan çalışma alanlarını kapsadı. Arazi ziyaretlerinde, olası yangın felaketlerinin engellenmesinde kritik rol oynayan biyokütle temizliği ile planlı üretim faaliyetleri masaya yatırıldı.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sahada görev yapan personele tüm işlemlerin ormancılık tekniklerine tam uyum içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Yangın riski yüksek bölgelerde ekstra hassasiyet gösterilmesini vurgulayan Yılmaz, koruyucu güvenlik önlemlerinin tavizsiz ve eksiksiz biçimde sahaya yansıtılmasını emretti.