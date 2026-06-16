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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.