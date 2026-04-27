Neredeyse hemen her gün bir ilimizden kadın cinayeti ya da kadına şiddet haberi gelirken bu kez roller değişti. Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süre önce yollarını ayıran çift, çocukların teslimi için aynı sokak üzerinde bir araya geldi. Anne çocuklarını almaya geldiği sırada eski koca, "Çocukları neden geç alıyorsun?" diyerek duruma tepki gösterdi.

KASKI SİLAH GİBİ KULLANDI

Eski eşinden gelen bu tepki üzerine öfke patlaması yaşayan kadın, elindeki motosiklet kaskıyla adama saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında eski eşine kaskla defalarca vuran ve ağır küfürler savuran kadın, sokakta tansiyonun yükselmesine neden oldu.

O ANLARI KAYDA ALDI

Eski koca, öfkeli kadının darbelerinden kaçmaya çalışırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kadının kaskla hamle yapması ve sözlü saldırıda bulunması net bir şekilde görülürken, çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar da kayıtlara geçti.

Öte yandan çocukların gözü önünde yaşanan bu şiddet anları, çevre sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.