Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, bir çocuk ile yaşlı bir adam arasında çıkan kavga hastanede noktalandı. İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerginlik yaşandı.

Daha önceden birbirlerini tanıdıkları öğrenilen 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbede esnasında F.B.A.’nın attığı yumruk darbesiyle yere yığılan C.Y.’nin burnu kanamaya başladı.

Caddede görevli olan polis ekipleri duruma anında müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yaşlı adam, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan F.B.A., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan çocuk, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.