Türkiye’nin en zengin iş insanlarından birinin “Geçinemiyorum” sözleri günlerdir tartışılıyor.

Bu konuda sokak röportajları yapsak alacağımız yanıtlar ihtimal ki şöyle olurdu:

Kabadayı Rüstem: O muhterem şahıs için hakikaten üzüldüm. Bizim Tayyare Gafur’un meyhanesine takılırsa hem dertleşir hem de sıkıntısına bir hal çaresi bulmaya çalışırız.

Bakkal Hayrettin: Veresiye defterimiz onun için de geçerlidir. İstediği zaman gelip poşetini doldurup gidebilir. Ödeme konusunda şimdiye kadar kimseyi sıkboğaz etmedik. Bazen bir hayırsever çıkıyor veresiye defterindeki tüm borçları ödüyor. Bakarsınız böyle bir piyango onun şansına da çıkar.

Pazarcı Arif: Geçim sıkıntısı çeken abim gelsin, Esenyurt Semt Pazarı’nda benim tezgâhın yanına tezgâh kursun. Yardımcı olmazsam namerdim. Toptancıdan taksitle aldığımız ürünleri biraz kâr payı koyup satıyor ve Allah’a şükür geçinip gidiyoruz işte. Şu sıralar mandalina, muz, karnabahar ve brokoli satışları çok iyi gidiyor.

Kaportacı Cemil: Son günlerde yolların kaygan olması nedeniyle kazalar arttı. İşimiz başımızdan aşkın. Geçinemeyen beyefendi ek iş arıyorsa kapımız kendisine açıktır. Ümraniye Oto Sanayi Sitesi’nde bulabilir beni.

Profesör Emrullah Bey: Sorunu güncel ve tekil boyuttan çıkarıp tarihsel bir perspektiften ve bütüncül açıdan irdelemekte yarar var diye düşünüyorum. Geçinememek sadece bugünün değil insanlık tarihinin her döneminde başlıca gündem maddelerinden biri olagelmiştir. Örneğin, Cilalı Taş Devri’ne ait belgelerde bile geçim sıkıntısı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yardım kuruluşu yetkilisi: Aşevlerimizde günde üç öğün ücretsiz yemek verilmektedir. Sayın iş insanı bu evlerden birine kayıt yaptırırsa içine düştüğü sıkıntılı durumdan kurtulup rahata ermesi mümkündür. Bugünkü menümüz mercimek çorba, türlü, salata ve sütlaçtır.

Belediye yetkilisi: Bazı otobüs duraklarına kumbaralar koyuyoruz. Vatandaşların bu kumbaralara attıkları paralar yoksul ailelerin ağır hasta olan çocuklarının yurt dışı tedavileri için kullanılıyor. Belediye meclisimiz karar verirse benzer kumbaralardan o iş insanı için de koyabiliriz.

Muhalif siyasetçi: O iş insanının sözleri Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize ayna tutmaktadır. Dolar milyoneri iş insanı bile geçinemiyorsa asgari ücret alanlar ve emekliler nasıl geçinecek? Derhal seçime gidilmelidir. İktidar olduğumuzda o iş insanını da asgari ücretli ve emeklileri de yaşadıkları acılardan, endişelerden, çilelerden kurtaracağız.

Sosyalist siyasetçi: Büyük bir işadamının geçinemediğini söylemesi sıradan bir olay değildir, kapitalist sistemin iflasının göstergesidir. İnsanlığın kurtuluşu sosyalizmdedir. Oyumuzu biraz artırırsak bunu gerçekleştirecek güce ve iradeye sahibiz.

Psikolog Aynur Hanım: Geçinememekten yakınan iş insanının çocukluğuna ve gençliğine inmek gerekiyor. Çocukluğunda istediği oyuncak alınmamışsa, gençliğinde arzu ettiği spor arabaya sahip olması engellenmişse yaşadığı o ruhsal travmaların etkisiyle bugün kendisini geçim sıkıntısı çeken bir birey olarak görüyor olabilir.

2025’İN OLAYLARI

Yılın siyasi olayı: CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma gibi iddialarla tutuklandı. Ancak toplumun bir kesimi bu tutuklamayı hukuki olmaktan ziyade siyasi bir operasyon olarak gördü.

Yılın felaketi: Bolu Grand Kartal Oteli yangınında 78 kişi öldü, 137 kişi yaralandı. Tatil için otelde konaklayanlar, birçok kamu kurumunun akıl almaz sorumsuzluklarının, ihmallerinin, denetim eksikliklerinin kurbanı oldu.

Yılın uçak kazaları: Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Bu olayın şoku yaşanırken bir uçak kazasıyla daha sarsıldık. Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak gelen Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki 4 kişi ve 3 kişilik mürettabatı taşıyan uçak Libya’ya gitmek için havalandıktan bir süre sonra Ankara-Haymana’da düştü.

Yılın akran zorbalığı: 2025 akran zorbalıklarının arttığı bir yıldı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin akranı çocuklar tarafından öldürülmesi bu olaylardan en çok yankı uyandıranıydı. Yine pek çok okulda akran zorbalıkları yaşandı.

Yılın cinayeti: Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek ölümü başlangıçta kaza gibi görüldü. Ancak bir süre sonra şarkıcıyı kızının iterek ölüme gönderdiği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Dava süreci devam ediyor.

Yılın kayıpları: 2025’de birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı.

Siyaset dünyasından Altan Öymen, Sırrı Süreyya Önder, Halil Şıvgın, bilim insanı olarak Gazi Yaşargil, Mete Tunçay ve Nermin Abadan Unat gibi isimleri kaybettik. Sanat dünyasından Ferdi Tayfur, Filiz Akın, Volkan Konak, İlhan Şeşen, Engin Çağlar, Selçuk Alagöz, Kutlu Payaslı, Ahmet Gülhan, Ayla Erduran, Tanyeli, Ali Özgentürk son yolculuklarına uğurlandı. Edebiyat dünyasının kayıpları arasında ise Selim İleri ve Nihat Genç de vardı.

Yılın soruşturmaları: Futbolda birçok hakem, futbolcu ve yöneticiyi ilgilendiren yasa dışı bahis soruşturmaları 2025’in en çok konuşulan olayları arasındaydı. Yine kimi şarkıcı, medya çalışanı ve dizi oyuncusuna yönelik uyuşturucu soruşturmaları da günlerce gündemde kaldı.