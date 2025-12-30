Nur topu gibi yeni bir tartışma konusu…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’ya kadar geldikten sonra düşürülen İHA’ya ilişkin “Esas sorun iki saat boyunca düşürülmemesi. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı” dedi.

Fırtına hafta sonu devam etti…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Özgür Özel’e sert çıktı;

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum.”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan ‘Angajman Kuralları Direktifi’ dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.”

***

Özgür Özel’in büyük tartışma yaratan iddiasında şu önemli ayrıntıda var;

“Bizim aldığımız bilgiler var. Bu Ankara’ya kadar gelen İHA, karaya 50 kilometre kala tespit ediliyor. İspanya’daki NATO üssü, bunu Türkiye’deki NATO radarları üzerinden tespit ediyor. İspanya’daki NATO komutanlığı, Konya’dan ve Eskişehir’den F-16 kaldırıyor.”

Çok açık belli ki; Özgür Özel’e bilgiler çok hassas yerden gelmiş!..

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin Özel’e verdiği cevapta şu ince ayrıntıya bir kez daha dikkat çekelim;

“Angajman Kuralları Direktifi dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.”

Bu konuda Ankara’da kuralları bilen herkes hemfikir..

Peki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunu bilmiyor mu?.. Bilmiyorsa, öğrenip açıklamayı ondan sonra yapması gerekmez mi?..

CHP’de Özgür Özel’e çok yakın bir kaynağıma sordum, Aldığım cevabı aynen aktarıyorum;

“Düşürülen İHA ile ilgili olarak, Özgür Özel birçok detayı öğreniyor. İHA ilk olarak Sabiha Gökçen hava limanı radarlarınca tespit ediliyor. Bu tespitin ardından yetkililer durumu Hava Kuvvetleri Komutanlığına aktarıyor. Burada bilginin Hava Kuvvetleri Komutanına aktarılması gecikiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı özel kaleminin o esnada namazda olduğu söyleniyor, bekleniyor. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanını, o da Milli Savunma Bakanını arıyor. En son, bilgi Tayyip Erdoğan’a gidiyor. Bu arada NATO ile irtibat kuruluyor ve İHA bilgisi netleştiriliyor ve düşürülüyor. Bilgi Erdoğan’a geç ulaşırken kimse inisiyatif almıyor. Özel, bu detayları öğreniyor, liyakatsizlik var mantığından hareket ile Erdoğan’ı eleştiriyor.”

***

Bizim gazetecilik mesleğinde habere takla attırmak, kaynağımız belli olmasın diye de işin bazı detaylarında ufak tefek masumane kaydırmalar ve çarpıtmalar yapmak vardır. Özgür Özel de acaba aynı yönteme mi başvurdu?..

CHP’li kaynağımın verdiği bilgilerden hareketle soruyorum;

Özgür Özel, kendisine gelen bilgiyi neden takla attırarak kamuoyuna servis etti?.. Neden kaynağını saklama ihtiyacı duydu?..