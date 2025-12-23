Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Başkanlığı’nın hazırladığı “Türkiye Uyuşturucu Raporu”, uyuşturucunun ülkemizin dev bir sorunu haline geldiğini açıkça gösteriyor. 198 sayfalık rapordan 2024 yılına ait birkaç veriyi paylaşayım:

-Uyuşturucu bağlantılı olay sayısı 309 bin 28, şüpheli sayısı 374 bin 948 kişiyi buldu.

-Hükümlü ve tutukluların yüzde 38.92’si yani 149 bin 523’ü uyuşturucu bağlantılı suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunuyor.

-Uyuşturucu nedeniyle 427 ölüm tespit edildi. Ölenlerin 204’ünün bonzai, 142’sinin metamfetamine, 97’sinin ectasye, 35’inin eroin kullandıkları anlaşıldı. Yaş ortalaması 34.7 olarak hesaplandı. 27’si kadın, 400’ü erkekti.

-Yapılan operasyonlarda 61.5 ton esrar, 33.8 ton metemfetamin, 4.3 ton eroin, 3.1 ton kokain, 2.5 ton bonzai, 94 milyon adet sentetik madde, 5 milyon adet ecstasy, 108 milyon adet kenevir ele geçirildi.

-Uyuşturucu kullandıkları için 390 bin 778 kişi tedavi için başvurdu. Yataklı tedavi kurumlarına ise 14 bin 53 kişi yatırıldı. Tedavi edilenlerin yüzde 88.4’ü erkek, yüzde 11.6’sı kadındı, yaş ortalamaları 31.2’ydi.

-Yatarak ve ayakta tedavi edilenlerin yüzde 50.4’ü ortaöğretim, yüzde 36.3’ü ilköğretim, yüzde 10.2’si yüksek öğretim, yüzde 1.8’i hiç okula gitmemişlerden oluşuyordu. Yüzde 43.2’sinin düzenli bir işi yoktu, yüzde 36.3’ü düzenli bir işe sahipti. Yüzde 12.2’si işsiz, yüzde 3.2’si öğrenciydi.

“EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR”

Uyuşturucu sorununun boyutu yukarıdaki verilerden net olarak anlaşılıyor.

Peki, ne yapılabilir, sorunun çözümü için hangi adımlar atılabilir?

1-Uyuşturucunun büyük bölümünün yurt dışından kaçak yollarla geldiği düşünülecek olursa ülkemizin sınırlarının her karışı dikkatle korunmalı, kaçak insan ve mal girişi mutlaka önlenmelidir.

2-Aynı şekilde sınır kapıları, limanlar ve hava alanlarında denetimler daha sıkı yapılarak yurda kaçak uyuşturucu girişine imkân verilmemelidir.

3-Uyuşturucu üretenlere, satanlara ve kullananlara verilen cezalar artırılmalı, ceza alanlar hiçbir aftan yararlandırılmamalıdır.

4-Gönüllü olarak tedavi için başvurup uyuşturucuyu kesin olarak bırakanlar cezadan muaf olmalı, ancak tekrar uyuşturucu kullandıkları anlaşılırsa alacakları cezalara eski cezaları da eklenmelidir.

5-Televizyon haber, dizi ve filmlerinde uyuşturucu çetelerinin elebaşları “baron” gibi sıfatlarla onurlandırılmamalı, insanlığın düşmanı oldukları net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

6-Uyuşturucu kullananların tespiti için yeni adımlar atılmalıdır. Bu konuda ailelerden yardım alınabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü yıllar önce “En iyi narkotik polisi annedir” diye bir proje başlatmış, annelerin eğitilmesine yönelik çalışmalar yapmıştı. Son zamanlarda duraksayan söz konusu çalışmalar yeniden canlandırılmalıdır. Verilecek eğitimlerde annelere, çocuklarındaki hangi davranış değişikliklerinin uyuşturucu kullandıkları ihtimalini akıllarına getirmesi gerektiği anlatılmalı, çocuklarının muayene ve tedavisi için nerelere ne şekilde başvuracakları konusunda bilgi verilmelidir.

7-İşsizlik, ruhsal bunalımlar, geçim sıkıntısı uyuşturucuya başlamayı tetikleyen nedenler arasında sayılmaktadır. Bu sorunları önleyecek ekonomik, sosyal ve tıbbi tedbirler alınmalıdır.

KEŞKE O SÖZLERİ PAYLAŞSALARDI...

CHP’li bir grup milletvekilinin, partili arkadaşları Kamer Genç’in mezarı başında ellerinde rakı bardaklarıyla sohbet yapmaları ve daha sonra mezara rakı dökmelerine ilişkin görüntüler televizyon ve gazetelerde haber oldu.

CHP’liler, Kamer Genç’i anmak için “mezarı başında rakılı sohbet” yerine keşke onun kimi görüşlerini kamuoyuyla paylaşsalardı.

Örneğin, Genç, 10 Haziran 2009 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Kimdir bu Fethullah Gülen? Ne yapmak istiyor Türkiye’de? Sermayesi nereden geliyor?

Bunları bir araştıralım.

Yarın bu adamın en büyük zararını siz (iktidar) çekeceksiniz.

Ben 30 yıldır parlamentodayım. Hepinizden daha tecrübeliyim. Bu tehlikeyi görelim.”

Kamer Genç’in uyarısı dikkate alınmadı ve endişelerinde haklı olduğu 7 yıl sonra 15 Temmuz 2016’da anlaşıldı.

O tarihte Fethullah Gülen’in öncülüğünü yaptığı darbe girişimi halkın sokağa çıkması ve yüzlercesinin canını feda etmesiyle önlenebildi.

***

Yine Kamer Genç, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın yaptığı konuşmalar ve açıklamalarda Atatürk’ten hiç söz etmediğini belirterek Meclis kürsüsünden ona şöyle seslenmişti:

“Atatürk olmasaydı, şimdi acaba hangi tarikat mensubunun kim bilir kaçıncı eşi olurdunuz!”

***

Meclis’e bir gün elinde fenerle gelmiş, bunun ne anlama geldiğini, “Deniz Feneri Derneği milyonlarca avro bağış topladı, ancak bunların bir kısmını amaç dışı kullandı. O dernek hakkında açılan soruşturmada hiçbir gelişme olmadı. Bunu sağlamak amacıyla fenerle dolaşacağım” diyerek açıklamıştı.

***

Evet, onun bu sözlerini paylaşmak, mezarı başında rakılı sohbet yapmaktan daha anlamlı olmaz mıydı?