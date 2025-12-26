Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından birkaçını hatırlayalım:

Şehzade Ömer Faruk: Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi’nin oğlu, son Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’in damadıydı. 1920-1924 yılları arasında Fenerbahçe’de başkanlık yaptı.

Şükrü Saraçoğlu: Başbakanlık ve Meclis Başkanlığının yanı sıra Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan bir devlet adamıydı. 1934’den 1950’ye kadar 16 yıl boyunca Fenerbahçe’de başkanlık yaptı. Uzun yıllar başbakanlık ve kulüp başkanlığını bir arada yürüttü.

Medeni Berk: 1957’de Demokrat Parti’den Niğde Milletvekili seçildi. Başbakan Yardımcılığı ile İmar ve İskân Bakanlığı görevlerinde bulundu. 1959’da başladığı Fenerbahçe Başkanlığı görevi 27 Mayıs 1960’daki askeri darbeyle son buldu. 1964’te Akbank Genel Müdürü oldu. 1970’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına seçildi.

Faruk Ilgaz: Haşim İşcan’ın görevi başında vefat etmesi üzerine İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu, seçime kadar bu görevi sürdürdü. 3 ayrı dönemde toplamda 16 yıl Fenerbahçe’de başkanlık yaptı. Son başkanlık dönemi 24 Haziran 1984’de tamamlandı. Fenerbahçe tarihte en çok kupayı onun başkanlığı sırasında kazandı.

***

Gelelim Fenerbahçe’nin bugünkü başkanı Sadettin Saran’a...

Onun hakkında bir şey yazmaya gerek yok sanırım.

Her gün gazete haberlerinde yazılıyor, televizyon haberlerinde gösteriliyor zaten.

UYUŞTURUCU SALGINI BAĞIRA BAĞIRA GELDİ

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) 2021 yılında İstanbul’un Bağcılar ve Sultanbeyli ilçelerinde uyuşturucu konusunda kapsamlı bir araştırma yapmış, sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmıştı.

O araştırmanın bazı sonuçları şöyleydi:

- Ailelerin yüzde 51.8’i yaşadıkları bölgede uyuşturucu bağımlılığı sorunu olduğunu belirtti.

- Yüzde 44.3’ü sorunun aile içi iletişimsizlik ve sevgisizlikten kaynaklandığını bildirdi.

- Yüzde 58.8’i okullar ile çevrelerinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasının uyuşturucu satışını kolaylaştırdığını ifade etti.

- Yüzde 84.4’ü uyuşturucu imal eden, satan ve kullananlara verilen cezaların azlığından yakındı.

- Yüzde 80.4’ü gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için spora yönlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

***

Yukarıdaki verilerden açıkça görüldüğü gibi sadece şimdi değil 5 yıl önce de uyuşturucu sorunu büyük boyutlardaydı.

Raporu alan ilgili kurumlar o zaman gerekli önlemleri hızla alsaydı sorun herhalde bugünkü vahim denecek noktaya ulaşmazdı.

ANILARI YAZMAK

Tarihin doğru yazılabilmesi için önemli görevlerde bulunan kişilerin anılarını kaleme alması büyük önem taşıyor.

ABD ve Avrupa ülkelerinde neredeyse her önemli makam sahibi köşesine çekildiğinde üşenmeden görev yıllarını ayrıntılı şekilde yazar.

Hatta görev sonrası yıllarını yazanlar bile vardır.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanmış, 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra salıverilmişti. O günleri bile yazıp koca bir kitap çıkardı geçtiğimiz günlerde.

Ne yazık ki bizde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, genelkurmay başkanlığı gibi kilit görevlerde bulunmuş kişilerin çoğu böyle bir alışkanlığa sahip değiller.

Sonuçta ölenlerle birlikte mezara gömülüp gidiyor pek çok gerçek.

Bu açıdan baktığımda; ANAP'ın kurucularından, Millî Eğitim ve Devlet Bakanlıklarında bulunmuş, üç dönem milletvekilliği yapmış, muhafazakâr kişiliği nedeniyle çeşitli tartışmaların odağında yer almış Vehbi Dinçerler'in anılarını ve Meclis konuşmalarını topladığı "Vesayete Direniş" kitabını saygıyla karşıladım.

***

Bu kitaptan iki anıyı özetleyerek paylaşmak istiyorum.

ANAP 1983'de yapılan seçimle tek başına iktidara gelmişti.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren bu gelişmeden memnun olmadıysa da sonucu kabullendi.

Vehbi Dinçerler, bakan olarak ziyaretine gittiği Evren'e bir ara şu soruyu yöneltti:

"Efendim, askerî müdahalenin planlanması ve icra edilmesi çok büyük bir organizasyon işidir. Bir gecede devletin her noktasına hâkim olmak gerekir. Bunu nasıl yaptınız?"

Evren'in yanıtı şöyle oldu:

"Tam 10 sene çalıştık Dinçerler."

***

Bu sözler karşısında çok üzülen Dinçerler kitabında şu yorumu yapıyor:

"Yani millî savunma hizmetleri görüntüsü altında yıllarca darbe hazırlığı yapmışlar."

***

Ve ikinci anı:

ANAP iktidara geleli henüz 6 ay olmuştu.

Ne var ki yapılan bazı icraatlar darbeci komutanları rahatsız ediyordu.

Onlardan biri ANAP'ın kurmaylarını şu sözlerle sert biçimde uyardı:

"Daha yeni yaptık müdahaleyi... Tekrar mı yapalım..."