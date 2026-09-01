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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, kortej yürüyüşünden mehter gösterisine, konserden havai fişek gösterisine kadar çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Söğüt Belediyesi tarafından düzenlenen akşam programına Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve eşi Esranur Yayabaşı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un eşi Nilüfer Durgut, Cumhuriyet Savcısı Ümit Can Yılmaz, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havai fişek gösterisiyle başlayan program kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi’nden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan vatandaşlar, Hükümet Konağı Meydanı’na kadar yürüyerek Büyük Zafer’in 104. yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.

Kortejin ardından Mehter Takımı gösteri sundu. Kutlamalar, Söğüt Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun verdiği konserle devam etti. Programın sonunda ise vatandaşlara geleneksel pilav ikramında bulunuldu.

Söğüt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Büyük Zafer’i kazandıran kahramanlar ile şehit ve gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.