Bilecik'in bu sene Bölgesel Amatör Ligdeki (BAL) temsilcisi Söğütspor ligin 24. haftasında puan cetvelinde bir üst sırasında yer alan 2 Eylül Spor ile kendi sahasında karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmanın 2. yarısının 70. dakikasında konuk takım 2 Eylül Spor gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kaldı.

Söğütspor, rakibin 9 kişi kalmasına rağmen aradığı üstünlük golünü bir türlü bulamadı.

Maçın 90+4. dakikasına gelindiğinde ise 9 kişi kalan 2 Eylül Spor'un golüne engel olamayan Söğütspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Söğütspor bu sonuçla 24. hafta sonunda 26 puanda kaldı.

Söğütspor ligin sondan bir önceki haftasında 26 Nisan Pazar günü saat 14.00'de Ankara temsilcisi Beytepe Mete Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.