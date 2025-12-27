Kış mevsiminin gelişiyle birlikte düşük hava sıcaklıkları, özellikle 65 yaş üstü bireyler için ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Soğuk havanın etkisiyle vücudun susama mekanizmasının körelmesi, yaşlılarda fark edilmeyen bir sıvı kaybına yol açarak yaşamsal fonksiyonları tehdit etti.

SUSAMA HİSSİ KAYBOLUYOR

Bilimsel araştırmalar, yaşlanma süreciyle birlikte beyindeki hipotalamus bölgesinde yer alan susama merkezinin duyarlılığının azaldığını ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi Geriatrik Tıp Bölümü’nden Dr. Louise Robinson, kış aylarında yaşlıların su içmeyi unutmalarının biyolojik bir temeli olduğunu ifade etti.

Robinson, "Soğuk hava, damarların büzülmesine ve vücudun su ihtiyacını yanlış algılamasına neden oldu. Bu durum, 'gizli susuzluk' dediğimiz tabloyu ortaya çıkararak böbrek yetmezliği ve kafa karışıklığı riskini tetikledi" şeklinde konuştu.

ENFEKSİYON ZİNCİRİ VE BAĞIŞIKLIK DUVARI

Düşük sıvı alımının sadece metabolizmayı değil, aynı zamanda mukoza bariyerlerini de zayıflattığı belirlendi.

Kuru hava ve yetersiz su tüketimi, solunum yollarındaki koruyucu sıvı tabakasının incelmesine yol açarak virüslerin vücuda girişini kolaylaştırdı.

Johns Hopkins Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Stefan Baral, kış enfeksiyonlarının yaşlılardaki etkisine dair önemli veriler paylaştı. Baral, yetersiz sıvı alımının idrar yolu enfeksiyonlarından zatürreye kadar geniş bir yelpazede komplikasyonlara zemin hazırladığını belirtti.

Uzman, "Bağışıklık sisteminin etkin çalışabilmesi için kan hacminin korunması şarttır; kışın ihmal edilen bir bardak su, savunma hattında gedikler açtı" dedi.

BESLENME VE ISI KONTROLÜ

Uzmanlar, kış aylarında yaşlı bireylerin sadece su içmekle kalmayıp, su içeriği yüksek gıdalara yönelmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ev içi sıcaklığın dengelenmesi ve ani ısı değişimlerinden kaçınılması gerektiği bildirildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Kenneth Koncilja, kışın yaşanan dehidrasyonun denge kaybı ve düşmelere bağlı kırıklara da davetiye çıkardığını aktardı.