19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte pek çok isim tutuklanmıştı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Ardı ardına yapılan operasyonlar son günlerde azalmıştı. Ancak bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyonla uyandık.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

REMZİ ALBAYRAK GÖZALTINDA

Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube polisleri ekipleri tarafınca İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Albayrak dışında (CHP Bayrampaşa İlçe Yönetiminde Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

