Karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde rahatsızlaşmasının ardından apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu birkaç gün yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilmişti. Ünlü oyuncu ardından sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Özkan "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ufuk Özkan Konya’da bir tandırcı da çekilmiş videosu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun üzgün ve düşünceli hali dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Özkan'ın keyifsiz haline 'O eski neşen yine gelir umarım abi', 'Abi Allah acil şifalar versin', Kolay değildir tedavi işlemleri. Keyifsiz olması çok normal sanki. Allah şifa versin' gibi yorumlar yapıldı.

KARACİĞER NAKLİ İÇİN ZORLU SÜREÇ

Ufuk Özkan karaciğer nakli olmayı bekliyor. Daha önce doktor heyetinden ret alan oyuncunun içinde bulunduğu durumu kardeşi Umut Özkan şöyle anlatmıştı:

“Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”