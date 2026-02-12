Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan SOCEA Genel Kurul Toplantısı, Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Macaristan’ın yer aldığı 7 üyeli Platformda, SOCEA İcra Kurulu oluşturularak ilk dönem başkanlığı Türkiye’ye verildi.

Ülkemiz adına bu görevi DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Paşaoğlu yerine getirecek. Bu görev kapsamında, bölgesel hava trafik emniyetinin artırılması, hava sahası yönetiminde etkinlik ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.