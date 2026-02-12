Yükseköğretimde kadınlar öne geçti: Oran yüzde 53,2’ye yükseldi

Kadın öğrenci oranı tarihi zirvede
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı verilere göre 2020’de yüzde 49,1 olan kadın öğrenci oranı, 2025 itibarıyla yüzde 53,2’ye yükseldi. Böylece yükseköğretimde kadınlar çoğunluğu oluşturdu.
Türkiye'de yükseköğretimde kadın öğrenci oranı 2025 itibarıyla yüzde 53,2'ye çıkarak tarihi seviyeye ulaştı. Lisans ve doktora programlarında kadınlar ilk kez erkek öğrencileri geride bıraktı.
Toplam öğrenci sayısı 6,8 milyonu aştı
Türkiye genelinde toplam yükseköğretim öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313’e ulaştı. Bu öğrencilerin 3 milyon 634 bin 91’ini kadınlar oluşturdu.
Ön lisans ve lisans’ta kadınlar önde
Ön lisans programlarında kadın oranı yüzde 54,4’e yükseldi. Lisans düzeyinde ise kadın öğrenci oranı yüzde 52,4’e çıkarak erkekleri geçti.
Doktorada ilk kez kadınlar çoğunlukta
Yüksek lisans programlarında kadın oranı yüzde 50,6’ya çıkarken, doktora programlarında oran yüzde 51,3’e ulaştı. Böylece doktora düzeyinde kadın öğrenciler ilk kez erkekleri geride bıraktı.
34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan
2023’ten itibaren YKS kapsamında 34 yaş üzeri kadınlara tanınan ek kontenjan uygulamasıyla eğitimine ara veren kadınlara üniversiteye dönüş fırsatı sağlandı.
Kadın akademisyen oranı yükseldi
Kadın akademisyen oranı yüzde 46,8’e çıktı. Araştırma görevlilerinde bu oran yüzde 55’e ulaşırken, öğretim görevlilerinde yüzde 52,1 olarak kaydedildi.
Akademide kadın temsili artıyor
Kadın doktor öğretim üyesi oranı yüzde 47,8’e, kadın doçent oranı yüzde 43,3’e, kadın profesör oranı ise yüzde 34,9’a yükseldi. Son bir yılda kadın hakları ve fırsat eşitliği alanında binlerce akademik çalışma gerçekleştirildi.