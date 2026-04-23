23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM’de düzenlenecek resepsiyon, bu yıl da siyasetin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Farklı partilerden liderlerin katılımıyla gerçekleşecek program, saat 18.30’da Tören Salonu’nda başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu, siyaset sahnesinde dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi liderin katılacağı resepsiyonda, uzun süredir devam eden tartışmalar ve yoğun gündem başlıklarının ardından verilecek mesajlar merak ediliyor.

CHP Lideri Özel de katılacak

Geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olması nedeniyle resepsiyona katılmayacağı bildirilmişti. Bu yıl ise Özel’in resepsiyonda yer alması bekleniyor.

Resepsiyona ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın da katılması bekleniyor.

TBMM Tören Salonu’nda yapılacak resepsiyon, bayram kutlamasının yanı sıra siyasi temasların da adresi olacak.