Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren yapı malzemeleri işletmesinin açık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bahçede istiflenen plastik hortumlara sıçradı. Yanan plastik malzemelerin etkisiyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alarak söndürdü.



Öte yandan yükselen siyah dumanların Bursa’nın birçok bölgesinden görüldüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.