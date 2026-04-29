Şanlıurfa’da güvenlik güçleri, organize bir şekilde sahte sağlık raporu hazırlayan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, askerlikten muafiyet sağlayan raporları usulsüz yollarla düzenlediği tespit edilen bir şebeke takibe alındı.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreci sonunda, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tek tek belirlendi. Düğmeye basan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 14 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların durumu şu şekilde netleşti:

10 Şüpheli: Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Şüpheli: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 Şüpheli: İfadesinin ardından serbest yargılanmak üzere bırakıldı.