Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde aralarında husumet bulunan 29 yaşındaki Abdullah Hasdemir ile 53 yaşındaki O.H. Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. Yıldızeli Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Abdullah Hasdemir ile O.H. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İkili arasında çıkan tartışmada O.H, yanında bulunan tabancayla Hasdemir'e ateş açtı.

SALDIRGAN 9 EL ATEŞ AÇTI

Hasdemir’e yaklaşarak tabancasını çıkardı ve art arda ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Hasdemir ağır şekilde yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından saldırganın silahıyla havaya da ateş açarak bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Hasdemir'in cansız bedeni Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, cinayet şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Abdullah Hasdemir'in babası ve ağabeyinin, yaklaşık 3 yıl önce O.H'nin ağabeyini öldürdüğü belirtildi.