Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Karaer Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kentte esnaflık yapan Vural Öz (69), iş yerini açmak üzere evinden ayrıldı. Apartman içerisinde ruhsatlı silahını beline yerleştirmeye çalıştığı sırada, silahın kazara ateş alması sonucu Öz ağır yaralandı.
Karnına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adam, olay yerinde hareketsiz kaldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ ANCAK KURTARILAMADI
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Vural Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri apartman içerisinde geniş çaplı inceleme yaptı. Öz’ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü, yaşanan talihsiz olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. 69 yaşındaki esnafın ani ölümü mahallede ve esnaf camiasında büyük üzüntüye yol açtı.