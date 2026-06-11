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Kaynak: AA

Kaza, D850-06 kara yolunun Konakpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile M.K.'nin kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.