Şişli'de hurdacı tarafından çöp konteynerinde baş, kol ve bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayeti gündemdeki yerini koruyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden şüpheli Dilshod Turdımurotava, "Onunla zaten kavgalıydık. Eve gelip kapıyı açınca, hemen kafasına ütü ile vurdum. Yere düşünce onu bıçakladım. Sonra cesedi parçalara ayırdık. Arkadaşım onun üzerindeki değerli şeyleri sonradan satmak için aldı" dedi.

Şüphelilerin cesedi Şişli'de çöp konteynerine bıraktıktan sonra Fatih'e giderek traş olduğu ve kılık değiştirdikten sonra uçak bileti aldığı belirtildi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin cesedi koydukları valizi taksinin bagajına koydukları anlar yer aldı.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI

Şüpheli ifadesinde Türkiye'ye 16 Kasım 2025 tarihinde geldiğini belirterek “Buraya Özbekistan'ın Taşkent kentinden geldim. Amacım Durdona Khakımova ile birlikte yaşamaktı. İlk önce 1 hafta kadar Otel'de kaldım. Daha sonra evde kiraya çıktım. Onunla sevgiliydik. Zaman zaman buluşuyorduk" dedi.

'KAPIYI AÇAR AÇMAZ KAFASINA ÜTÜ İLE VURUP ÖLDÜRDÜM'

Aralarında geçen tartışmalar nedeniyle Durdona ile 4-5 gündür konuşmadıklarını anlatan Dilshod Turdımurotava "Evin kapısını, kendisinde bulunan anahtarı ile açtı. Ben hiçbir şey söylemeden başına ütü ile vurdum. Yere düşünce sırtından 4-5 kere bıçakladım" dedi.

'ÇOCUKLA GELMİŞTİ, ONU GÖNDERİP CESEDİ PARÇALADIK'

Durdona Khokimova'nın hareketsiz kalması üzerine birkaç dakika soluklandığını söyleyen şüpheli, cinayeti işlediği sırada telefonun açık olduğunu ve arkadaşı Gofurion'in bütün olanları duyduğunu söyledi. Cesedi evin banyosuna taşıdığını 15-20 dakika sonra arkadaşının yanına gittiğini belirten Dilshod Turdımurotava, "Olayı gördükten sonra tekrar dışarı çıkıp iki bıçakla geri döndü. Cesedi birlikte parçalara ayırdık. Siyah çöp poşetlerine koyduktan sonra bavul ve çantalara koyduk" dedi.

'CESET PARÇALARINI PAYLAŞTIRARAK ÇÖP KONTEYNIRLARINA ATTIK'

Taksi çağırarak Şişli bölgesine gittiklerini anlatan şüpheli, amaçlarının mümkün olduğu kadar uzak bir yere giderek kalabalıkta kaybolmak olduğunu söyledi. Taksiden indikten sonra çanta ve bavuldaki ceset parçalarını paylaştırarak çöp konteynırlarına attıklarını belirten Turdımurotava, daha sonra kılık değiştirmek için traş oldukları belirlendi. Özbekistan uyruklu kişilerin yardımıyla Gürcistan'a gitmek için bilet aldıklarını kaçmalarına saatler kala İstanbul Havalimanında yakalandıkları belirtildi.

ARKADAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan poliste ifade veren Gofirjon Kamalkhodjaev cinayete yardım ettiği iddialarını kabul etmeyerek “Beni eve çağırdığında, zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık" dedi.

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde ise şüphelilerin bavul ve çanta içindeki ceset parçalarını çağırdıkları taksinin bagajına yükledikleri görüldü.