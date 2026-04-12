Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cizre-İdil karayolu Düzova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil’den Cizre istikametine seyir halinde olan Emre C. idaresindeki 34 EVD 305 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Emre C. (20) ile Esmanur Altan’ı (22) kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Esmanur Altan’ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü Emre C. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Altan’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.