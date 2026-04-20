ŞIRNAK’TA DEV OPERASYON

Şırnak’ta 13-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 12 milyon 50 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkeziyle birlikte 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı’nda operasyonlar gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU, SİLAH VE TONLARCA KAÇAK ÜRÜN

Operasyonlarda esrar, sentetik kannabinoid ve metamfetaminin yanı sıra sentetik ecza, uyuşturucu aparatı, uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

51 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

Ekipler ayrıca 369 bin 200 kaçak sigara, 52 bin 384 ilaç, 706 litre kaçak akaryakıt, elektronik sigara, puro, cep telefonu ve çeşitli kaçak emtia ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 51 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.