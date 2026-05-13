Aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı ile Yeşilöz Deresi taştı, Ayvalık ve Başaran köylerinde büyük panik yaşandı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar, taşkın riski nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi.

Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca sel korkusu yaşarken, birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, dere çevresine yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, muhtemel can kaybı ve olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, vatandaşlar geceyi tedirgin geçiriyor. Jandarma yetkilileri, dere yataklarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve can yaşanmaması için vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi.