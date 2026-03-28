ABD’li bellek çip üreticilerinin hisseleri, Google Research tarafından paylaşılan yeni bir çalışmanın yapay zekâ kaynaklı donanım kıtlığının hafifleyebileceğine işaret etmesiyle sert satış baskısı altına girdi. Sektörde bu hafta yaklaşık 100 milyar dolarlık piyasa değeri kaybı yaşandı.

Haftanın en büyük kaybını yaşayan Micron Technology, geçen haftaki kapanıştan beri yüzde 15 düşerek 70 milyar doların üzerinde değer kaybına uğradı. Flash bellek üreticisi SanDisk yaklaşık 15 milyar dolar kaybederken, Western Digital ve Seagate Technology da milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı.

Uzmanlara göre sert yükselişlerden sonra gelen bu geri çekilme kâr realizasyonu olarak değerlendiriliyor.

Informed Momentum’dan Travis Prentice, “Bu hisseler güçlü bir ralli yaptı, dolayısıyla sınırlı bir haber akışı bile geri çekilmeyi tetikleyebilir” dedi.

GOOGLE ALGORİTMASI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yatırımcılar, yapay zekâ modellerini çalıştıran veri merkezleri için kritik önemdeki bellek çiplerinde arz sıkıntısının önümüzdeki seneye kadar süreceğini tahmin ediyordu. Bu beklenti, bellek üreticilerini yılın en çok kazandıran hisseleri arasına taşımıştı.

Fakat Google’ın geliştirdiği “TurboQuant” algoritması, yapay zekâ modellerinin doğruluğunu bozmadan çok daha düşük bellekle çalışabileceğini ortaya çıkardı. Bu gelişme, veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan donanım kapasitesinin düşebileceği beklentisini doğurdu.

Morgan Stanley analistleri de bu tür verimlilik artışlarının yapay zekâ altyapı ihtiyacını azaltabileceğine dikkat çekerek, daha düşük maliyetle daha geniş ölçekli kullanımın önünü açabileceğini belirtti.

SATIŞ DALGASI ABARTILI MI?

Buna karşın bazı analistler satışların aşırı olabileceği görüşünde. Morgan Stanley, kısa vadede etkilerin “nötr” olabileceğini, çünkü maliyetlerin düşmesinin toplam talebi artırabileceğini vurguladı. Nitekim haftanın son işlem gününde hisselerde sınırlı toparlanma görüldü.

Son bir yılda değerini dört kattan fazla artıran Micron, özellikle yüksek bant genişlikli bellek alanındaki gücü sayesinde yapay zekâ yatırımlarının başlıca kazananlarından biri olmuştu. Nvidia, Microsoft ve Alphabet gibi devlerin yüksek harcamalarına rağmen bellek üreticileri güçlü performans sergilemişti.

ETKİLER DİĞER SEKTÖRLERE YAYILIYOR

Yapay zekâ kaynaklı yüksek talep, elektronik tedarik zincirinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Sony, artan bellek maliyetlerini gerekçe göstererek PlayStation 5 fiyatlarına yüzde 20’ye varan zam yapacağını açıkladı.

Öte yandan yapay zekâdaki hızlı gelişmeler farklı sektörlerde de dalgalanmaya yol açıyor. Anthropic’in yeni modeline ilişkin haberlerin ardından siber güvenlik hisselerinde de sert düşüşler görüldü. CrowdStrike ve Palo Alto Networks yüzde 6’nın üzerinde gerilerken, Cloudflare hisseleri de yüzde 4’ten fazla değer kaybetti.