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Kaynak: AA

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Yalnızkavak köyünün muhtarı Arif Erdoğdu, dün gece saatlerinde evine dönmedi. Erdoğdu’nun hayatından endişe eden yakınları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ailesinin yürüttüğü aramalar neticesinde Erdoğdu, köye ait şahsi tarlasında tabancayla vurulmuş vaziyette tespit edildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemelerde muhtarın yaşamını yitirdiği saptandı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Arif Erdoğdu'nun cansız bedeni, otopsi ve otopsi öncesi işlemler için Durağan Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayın mahiyetini aydınlatmak amacıyla inceleme başlattı.