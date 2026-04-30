Sinop Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen "IV. Müze Konferansları" kapsamında, lahdin gizemli hikâyesi ve içinden çıkan nadide eserler ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, modern müzecilik anlayışının altını çizdi. Müzelerin sadece eserlerin sergilendiği sessiz mekanlar olmadığını belirten Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"Müzeler toplumların hafızası ve kültürel kimliğin taşıyıcısıdır. Günümüzde bu mekanlar artık eğitici, katılımcı ve etkileşimli alanlara, yani canlı birer kültür merkezine dönüşmüştür. Hedefimiz, bu tür etkinliklerle kültürel miras bilincini özellikle genç kuşaklara aktarmaktır."



Konferansın moderatörlüğünü Ozan Hetto üstlenirken, Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hazar Kaba buluntulara dair teknik detayları paylaştı. 2012 yılında Gelincik Mahallesi’ndeki bir altyapı çalışması sırasında bulunan lahdin içeriği dikkat çekti:

İskelet ve Ölü Hediyeleri: Lahit içerisinde bir bireye ait iskeletin yanı sıra, gövde ve ayak ucuna yerleştirilmiş 10’dan fazla seramik eser tespit edildi.

Sosyal Yaşamın İzleri: Mezardan çıkarılan kişisel bakım eşyaları ve seramikler, dönemin gömü gelenekleri ve sosyal yapısı hakkında bilim dünyasına önemli veriler sağladı.



Konferansın ardından Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve protokol üyeleri tarafından geçici serginin açılış kurdelesi kesildi.

Gelincik Lahdi’nden çıkarılan ve o dönemin ruhunu yansıtan buluntuların yer aldığı bu özel sergi, Haziran ayına kadar Sinop Arkeoloji Müzesi’nde tarih meraklıları tarafından ziyaret edilebilecek.