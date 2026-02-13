Sinop’ta fırtınalı hava devam ediyor. Erfelek Çayı üzerindeki asma köprü fırtına nedeniyle bir anda yan yattı. Köprü üzerinde fotoğraf çektiren Melek Şentürk ile Sebahattin Özçelik dengesini kaybederek çaydaki kayalıkların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye ekipler gitti. Sudan çıkarılan yaralılar Şentürk ve Özçelik bögedeki ilk müdahalelerinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürerken yetkililer vatandaşlara fırtına sebebiyle mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.