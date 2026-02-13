Süper Lig'de dev maç... Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki dev takım, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.
Yapay zeka Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'in dev karşılaşmasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın sonucunu ve senaryosunu yapay zekaya sorduk...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yarın saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak
Yapay Zekaya Göre Senaryo
Yapay zekaya maçın sonucunu ve senaryosunu sorduk.. Gollü, tansiyonlu, nefes kesen bir derbi olacak. İşte senaryo...
19. dakika – GOOOOL! Trabzonspor 1-0
Fenerbahçe orta sahada top kaybediyor, Trabzon hızlı çıkıyor, Muçi'nin attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçiyor.
44. dakika – GOOOOL! Fenerbahçe 1-1
Sol kanattan Kerem'in bindirmesi, ortası... Fenerbahçe Asensio ile eşitliği yakalıyor. İlk yarı 1-1 bitiyor, tansiyon zirvede.
71. dakika – GOOOOL! Fenerbahçe 1-2
Köşe vuruşu... Savunmadan seken top Talisca'ya geliyor, dönerek sert şut – gol! Fenerbahçe öne geçiyor. Trabzon şokta ama pes etmiyor.
89. dakika – GOOOOL! Trabzonspor 2-2
Serbest vuruş... Duvarın üzerinden aşırılan top kafalardan sekip Trabzon'un golcüsüne geliyor, Onuachu maçın skorunu voleyle tayin ediyor.
Toplam 138 kez karşılaşan iki takım, yarınki maçla beraber 139. maça çıkacak.
Fenerbahçe Önde
Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi konumunda; ligde çıktığı 21 maçta topladığı 45 puanla dikkatleri üzerine çekti ve takdir topladı.
Fenerbahçe ise bu sezon ligin tek namağlup takımı... Çıktıkları 21 maçta 14 galibiyet aldılar ve 49 puandalar.