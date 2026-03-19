Olay, Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Boyalıca köyü mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Araçta yolcu olarak bulunan Hamit Keleş, kazanın hemen sonrasında yaşadığı ilk şokla birlikte olay yerinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Keleş, kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya dair tahkikat başlatıldı.