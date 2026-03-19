İran’ın Katar’daki enerji altyapısını hedef alan saldırısının ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmandı. Doha yönetimi, saldırıya diplomatik bir karşılık vererek İranlı iki yetkiliyi “istenmeyen kişi” ilan etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Doha Büyükelçiliği’nde görev yapan askeri ataşe ile güvenlik ataşesinin ve bu kişilere bağlı çalışanların 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan 5 balistik füzenin ülkeyi hedef aldığını açıkladı. Füzelerden 4’ünün hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, bir füzenin ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düştüğü belirtildi.

Füzenin isabet ettiği bölgede yangın çıktığı ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. QatarEnergy de saldırının enerji tesislerinde ciddi hasara yol açtığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “egemenliğe açık ihlal” olarak nitelendirerek sert şekilde kınadı. Açıklamada, yaşananların bölgesel güvenliği tehdit ettiği ve tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği vurgulandı.

Doha yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunarak uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti ve gerekli adımların atılmasını istedi.

Öte yandan Katar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayarak, ülkenin güvenliğini korumak için tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.